Ritiro Cerati, studenti e giovani lavoratori benvenuti a Piacenza

Mancano case per studenti e per giovani lavoratori in città? Eccone già pronte tre con undici posti letto ad affitto calmierato.

E’ una novità che a Pasqua appare come un bel gesto di apertura per la “Città delle Università”, quale è stata ribattezzata Piacenza. La Fondazione Pio Ritiro Cerati si è mossa verso i bisogni dei più giovani, spiega don Federico Tagliaferri che da un mese è diventato presidente della Fondazione dopo esserne stato a lungo vicepresidente quando era guidata da don Giuseppe Basini. E si deve proprio al consiglio di amministrazione diretto da don Basini la decisione due anni fa di ristrutturare gli alloggi.

Uno si trova su Stradone Farnese, a cento metri di distanza dal Politecnico, altri due sono in uno stabile di via Molinari, dietro al Corpus Domini, lasciato dai generosi donatori, Gemma Serena e Carlo Cesare Badagnani. Un esempio dei costi? Sullo Stradone Farnese 230 euro la stanza singola, 150 in camera doppia, oltre le spese da conguagliare per le utenze. In via Molinari la singola costa 260 euro al mese e 175 il posto letto in camera doppia.

Nella casa sullo Stradone Farnese l’appartamento è stato intitolato a Riccardo Morandi, benefattore mancato non molto tempo fa e a lungo ricoverato al Cerati, che insieme alla mamma Concetta Bruschi ha fatto un lascito alla Fondazione. In via Molinari a Gemma Serena e a Carlo Cesare Badagnani. Chi fosse interessato può chiamare la dottoressa Alessandra Fanti al cell. 342 1358564.