Ritrovate le due minori che si erano allontanate da casa

Si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda relativa alla scomparsa di due ragazze minorenni, entrambe residenti a Piacenza. Le due adolescenti si erano allontanate dalle rispettive abitazioni nel corso della giornata del 7 gennaio, facendo immediatamente scattare le ricerche da parte delle forze dell’ordine.

L’allarme è stato preso in carico dai carabinieri piacentini, in particolare dalla Sezione Radiomobile, che ha attivato da subito un dispositivo di ricerca sul territorio. Grazie al coordinamento con la centrale operativa e al supporto della cittadinanza, sono arrivate due segnalazioni fondamentali che hanno permesso di indirizzare le ricerche delle minori scomparse.

Poco dopo la mezzanotte tra giovedì 8 e venerdì 9 gennaio una “gazzella” della Sezione Radiomobile ha rintracciato le due ragazze. A favorire l’incontro è stato anche il coinvolgimento di un conoscente delle minori, che è riuscito a mettersi in contatto con loro convincendole a incontrarsi in un luogo concordato, permettendo così l’intervento dei militari.

Al momento del ritrovamento, le due giovani si sono presentate in buone condizioni di salute. Le ricerche, quindi, sono state revocate e, dopo gli accertamenti di rito, entrambe sono state riaffidate alle rispettive famiglie, arrivate presso gli uffici del comando di via Beverora.