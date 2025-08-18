Rivergaro, 60 anni fa le “Basuline" pioniere del calcio femminile

Era il 16 agosto 1966 quando, sul campo di Travo, debuttò la prima squadra femminile di Rivergaro: 11 ragazze, quasi tutte alla prima esperienza con un pallone, sfidarono le rivali locali e vinsero 2-0. Nacquero così le “Basuline”, dal circolo giovanile “Al Basul”, protagoniste di una stagione breve ma indimenticabile.

L’entusiasmo travolse la comunità: gli spalti si riempivano, arrivarono inviti da altri paesi e, già a settembre, si moltiplicarono le sfide, da Fiorenzuola a Fidenza fino all’Oltrepò. La loro fama superò i confini della Valtrebbia quando la Rai, con la rubrica Cronache italiane, trasmise un servizio sul loro esordio, portando quelle giovani calciatrici sotto i riflettori nazionali.

L’avventura durò appena un anno, ma fu sufficiente a lasciare un segno nel costume del tempo e a portare in cassa fondi preziosi per le iniziative locali. Oggi, a distanza di 60 anni, le Basuline continuano a ritrovarsi e a raccontare quella stagione in cui, inconsapevolmente, scrissero una piccola ma significativa pagina di storia del calcio e della società.

Giovedì, 21 agosto, si sono date appuntamento per ritrovarsi in un locale della piazza.