Rivergaro, 60 anni fa le “Basuline" pioniere del calcio femminile
Richiamarono anche l'attenzione dalla Rai e divennero subito un fenomeno di costume nazionale
Simona Segalini
August 18, 2025|1 ora fa
Dopo il trionfo, la formazione-ricordo
Era il 16 agosto 1966 quando, sul campo di Travo, debuttò la prima squadra femminile di Rivergaro: 11 ragazze, quasi tutte alla prima esperienza con un pallone, sfidarono le rivali locali e vinsero 2-0. Nacquero così le “Basuline”, dal circolo giovanile “Al Basul”, protagoniste di una stagione breve ma indimenticabile.
L’entusiasmo travolse la comunità: gli spalti si riempivano, arrivarono inviti da altri paesi e, già a settembre, si moltiplicarono le sfide, da Fiorenzuola a Fidenza fino all’Oltrepò. La loro fama superò i confini della Valtrebbia quando la Rai, con la rubrica Cronache italiane, trasmise un servizio sul loro esordio, portando quelle giovani calciatrici sotto i riflettori nazionali.
L’avventura durò appena un anno, ma fu sufficiente a lasciare un segno nel costume del tempo e a portare in cassa fondi preziosi per le iniziative locali. Oggi, a distanza di 60 anni, le Basuline continuano a ritrovarsi e a raccontare quella stagione in cui, inconsapevolmente, scrissero una piccola ma significativa pagina di storia del calcio e della società.
Giovedì, 21 agosto, si sono date appuntamento per ritrovarsi in un locale della piazza.
L'impeccabile azione di una basulina, alle spalle un angolo di folla
Così "Libertà" scrisse di loro nell'agosto 1966
Un'immagine della squadra schierata sul campo