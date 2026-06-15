Rivoluzione del traffico nel quartiere di via Ricci: scattano i nuovi sensi unici
Le modifiche, al via oggi, sono finalizzate a migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico
Redazione Online
|1 ora fa
Via Buonarroti è una delle strade interessate ai cambiamenti della viabilità in arrivo - © Libertà
Da oggi, 15 giugno, prende il via una nuova fase del progetto comunale “Cambiamo Strada”, con modifiche sperimentali alla viabilità nell'area compresa tra via Ricci, via Lomazzo, via Molinaretto, via Buonarroti e via Spolverini. Nei prossimi giorni saranno eseguiti i lavori per la posa della nuova segnaletica.
La novità principale riguarda via Ricci, che diventa a senso unico in direzione di via Spolverini. Senso unico anche in via Molinaretto (verso via Vignola), via Lomazzo (verso via Buonarroti), in parte di via Buonarroti (da via Guercino a via Morazzone) e in via Spolverini (da via Ricci a via Vignola).
Le modifiche sono finalizzate a migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico, mantenendo dove possibile gli spazi per la sosta. Alcuni tratti resteranno invece a doppio senso di marcia.
Il Comune invita i residenti a prestare attenzione alla nuova segnaletica e ricorda che le osservazioni possono essere inviate all'Ufficio Viabilità, mentre tutti gli aggiornamenti sono consultabili nella sezione dedicata del sito comunale.
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