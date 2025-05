Roncaglia esulta, il dottor Pellegrino torna a dirigere la farmacia

Roncaglia riavrà il “suo” farmacista. Il dottor Antonello Pellegrino torna infatti a dirigere la farmacia della frazione dal primo giugno dopo le polemiche dei cittadini che avevano contestato con forza il suo trasferimento alla farmacia comunale Europa.

La comunicazione arriva dalle Farmacie comunali piacentine che neppure un mese fa ne avevano disposto il trasferimento: a metà aprile davanti alla farmacia di Roncaglia si era svolto un ruvido faccia a faccia tra il cda delle Farmacie comunali e gli abitanti della frazione che chiedevano a gran voce di mantenere Pellegrino lì dove è sempre stato da vent’anni, dietro al banco della sua farmacia a Roncaglia. Nonostante le richieste e le lamentele, il primo maggio Pellegrino ha iniziato l’attività nella farmacia Europa, ma otto giorni dopo è arrivata la comunicazione di trasferimento con la quale il farmacista rientrerà in servizio a Roncaglia dal primo giugno con le mansioni di direttore.

IL RITORNO PER “RIORGANIZZAZIONE INTERNA”

“Così come per il primo spostamento, la motivazione è dovuta a una riorganizzazione interna - sottolinea l’amministratrice delegata Paola Cavalieri che insieme al presidente Giovanni Piazza e all’avvocata Wally Salvagnini compongono il cda delle Farmacie comunali piacentine - visti i cambiamenti verificatisi all'interno dell'organico e presa in considerazione anche l'apertura della farmacia sulla Caorsana e viste le richieste della popolazione si è pensato di riportare il dottor Pellegrino a Roncaglia”.

Il dottor Antonello Pellegrino

Apertura - quella della farmacia alla Caorsana - su cui tuttavia non ci sono tempi certi e che dai residenti di Roncaglia non è vista di buon occhio perché significherebbe trasformare la farmacia della frazione a dispensario di farmaci.

“Non posso che esprimere soddisfazione soprattutto condivisa con le tante persone che a Roncaglia di recente avevano espresso preoccupazione - spiega il presidente Piazza - sono rimasto positivamente colpito dall'attaccamento alla frazione dimostrata dai cittadini”.

LA SODDISFAZIONE DEL DOTTOR PELLEGRINO

Da parte sua il dottor Pellegrino non riesce a mascherare la contentezza: “La dimostrazione di stima dei roncaglini mi rende ancora più responsabile verso il mio lavoro - spiega - del resto, fin dall’inizio ho preso un impegno: lavorare in questa farmacia comunale con la stessa energia e responsabilità come se fosse di mia proprietà. Non mi aspettavo che la vicinanza dimostrata dagli abitanti desse un risultato così immediato”.