Rondò tra via Boselli e viale Martiri, 154 domande ma resta nodo dei tigli

Sono state 154 le manifestazioni di interesse presentate per la realizzazione della nuova rotonda all’incrocio tra via Boselli, via Damiani e viale Martiri della Resistenza. L'opera, da 600mila euro, è in fase di aggiudicazione dopo che i new jersey collocati in via sperimentale nel marzo 2024 hanno confermato l’efficacia della nuova regolazione viabilistica al posto del semaforo.

Le domande sono state via via scremate: si sceglierà tra una rosa di sette ditte. In attesa della scelta da parte della commissione di gara, resta da sciogliere il nodo dei dieci tigli sul marciapiedi di via Damiani di cui il progetto della nuova rotonda. Il vicesindaco e assessore alle infrastrutture Matteo Bongiorni fa sapere che sono al vaglio soluzioni per contenere il più possibile l'abbattimento.

Il progetto della nuova rotatoria