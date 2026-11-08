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Rosa ha 6 anni e due malattie rarissime: raccolta fondi per un'auto attrezzata

La bambina è affetta dalle sindromi di Rett e Andersen-Tawil. Mamma Barbara la assiste da sola e chiede aiuto per acquistare un veicolo con pedana per disabili.

Valentina Paderni
|3 ore fa
Mamma Barbara e la piccola Rosa a Castelvetro
Mamma Barbara e la piccola Rosa a Castelvetro
1 MIN DI LETTURA
Ha sei anni, non cammina, non parla, ma riesce a comunicare con gli occhi. Rosa vive a Castelvetro con mamma Barbara ed è affetta da due rarissime patologie genetiche: la sindrome di Rett, che compromette lo sviluppo neurologico e motorio, e quella di Andersen-Tawil, che interessa l'attività elettrica del cuore e dei muscoli.
Barbara si occupa da sola della figlia e ha dovuto lasciare il lavoro per assisterla. Ora chiede aiuto per acquistare un'auto attrezzata con pedana per disabili. La bambina cresce e sollevarla per sistemarla in macchina diventa sempre più faticoso. Il mezzo è indispensabile per raggiungere le terapie, tre volte alla settimana, e le visite mediche.
La comunità di Castelvetro ha già dimostrato solidarietà alla famiglia, contribuendo all'acquisto di attrezzature e all'abbattimento delle barriere architettoniche.
Per sostenere Rosa e la sua mamma è stata avviata una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe. «Non è un sogno, ma una necessità», spiega Barbara.
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Vai alla raccolta fondi su GoFundMe per acquistare un'auto attrezzata per Rosa

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