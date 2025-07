Rottofreno, primi 6 mesi di polizia locale tra ronde e truffe sventate

Più attenzione agli anziani, alla viabilità (incluse le utenze deboli), ai gruppi di ragazzi e alle auto sospette: è questo il bilancio dei primi sei mesi di attività della Polizia locale dopo il distacco dalla polizia dell’Unione Valtrebbia e Valluretta. Il comandante Manuel Martini può ora contare su un vice, Emiliano Bosoni, già parte della squadra composta anche da Ettore Barocelli e Michele Grilli.

Soddisfatta la sindaca Paola Galvani: «Sapevo che, uscendo dall’Unione, con soli quattro agenti non sarebbe stato semplice. Ma grazie al supporto dell’amministrativo Marco Bertoni e all’entusiasmo del gruppo, siamo riusciti a garantire un servizio gestito in modo ottimale, sempre con due turni giornalieri di pattuglia, mattina e pomeriggio, e l’apertura dell’ufficio dal lunedì al sabato». L’ufficio di polizia locale si trova in via XXV Aprile 49 a San Nicolò. Per contatti: tel. 0523-780300.

Un nuovo agente entrerà presto in servizio (il bando scade il 21 luglio) e nel frattempo sono iniziate le ronde serali in collaborazione con i carabinieri. Sono state effettuate undici ricognizioni, principalmente per monitorare furti e gruppi di adolescenti. «Stiamo cercando di raddoppiare le nostre forze» spiega il comandante Martini, auspicando che il processo di potenziamento del comando prosegua. La dotazione è già migliorata grazie a una nuova auto superaccessoriata e a breve sarà sostituita anche la vettura più datata.

Un pattugliamento serale a San Nicolò (foto Zeppi)

Nei primi sei mesi sono stati garantiti 280 pattugliamenti, inclusi interventi mirati suggeriti da fuori provincia coi collegamenti interforze. «Ad esempio - spiega Martini - su indicazione dei colleghi lombardi abbiamo intercettato e sequestrato un’auto radiata dalla circolazione, guidata da pregiudicati». Anche la collaborazione con i cittadini si è rivelata fondamentale. «Abbiamo notato che le persone si avvicinano di più a noi. Durante i servizi davanti alle scuole riceviamo numerose segnalazioni. La piena operatività del comando è dimostrata anche dal lavoro con i servizi sociali: grazie a tre segnalazioni e una querela, siamo riusciti a mettere in sicurezza persone fragili che rischiavano di essere truffate. In quattro casi, in seguito a telefonate da parte di anziani, siamo intervenuti direttamente sul posto». In sei mesi, inoltre, sono stati controllati dalla polizia locale 1.900 veicoli, sanzionati 39 conducenti privi di assicurazione, 216 senza revisione, 7 alla guida senza patente. Fermati tre cittadini stranieri con documenti falsi.