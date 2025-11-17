Rubano champagne e vestiti per 100mila euro: braccati, abbandonano la refurtiva

Maxi furto sventato nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 novembre. A finire nel mirino dei ladri sono stati champagne e abbigliamento, per un valore di oltre 100mila euro recuperati. Il colpo è avvenuto in un magazzino della zona di strada dell'Anselma, dove una banda di malviventi aveva già caricato la refurtiva su un furgone rubato.

L'allarme collegato a Metronotte ha attivato immediatamente le guardie giurate, arrivate sul posto mentre i ladri stavano lasciando la zona. Alla vista delle pattuglie uno di loro è scappato a piedi, mentre il conducente del furgone ha provato a dileguarsi: ne è nato un inseguimento concluso in via Lombardia, dove il mezzo - con tutta la refurtiva, oltre 100mila euro - è stato abbandonato.

Intervenuta anche la polizia, che prosegue le indagini.