Rubano due cuscini dal baule (chiuso) di un'auto in sosta in via Roma

Ladri le hanno rubato un paio di cuscini dal bagagliaio della sua auto. Accade in via Roma, dove nella mattinata di lunedì 11 agosto una piacentina ha scoperto di essere stata derubata di due cuscini nuovi che aveva lasciato nel baule della macchina. L’episodio ha un sapore surreale: fra tanti furti che possono verificarsi infatti quello dei cuscini non sembra avere precedenti. «Mai avrei immaginato che due cuscini da qualche decina di euro avrebbero fatto gola a qualcuno» dice la derubata. «La serratura del baule non mi sembra sia stata danneggiata, ma io avevo l’auto chiusa: davvero non so come possano avere fatto e soprattutto perché».