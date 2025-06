Sabato la Notte dei Briganti unirà Vernasca ad Alberobello

La Notte dei Briganti unisce Vernasca e Alberobello: il "gemellaggio" tra i due eventi dallo stesso nome sarà sancito sabato 7 giugno, in mattinata, poche ore prima di indossare le scarpe da trekking e percorrere in notturna gli 8 km da Vigoleno a Vernasca.

«Abbiamo visto La Notte dei Briganti pugliese, e abbiamo pensato di contattarli: così è nata la collaborazione. Anche ad Alberobello è una storia di tradizione», spiega Gian Luigi Molinari, sindaco di Vernasca, dove tutto ebbe inizio nel 2011. Da un’idea di Molinari, Marco Mariani e Luigi Rosi: «Matilòn e Politi erano due briganti vernaschini che tra fine Ottocento e inizio Novecento percorrevano proprio i sentieri che sabato faranno in migliaia», continua Molinari.

Le guerre per bande al tempo dei Borboni

Ad Alberobello, invece, è organizzata dall’associazione Sylva Tour and Didactics, che «è stata fondata nel 2004 da mio marito, Luca De Felice, e si occupa di turismo e didattica culturale. Dal 2007 organizziamo La Notte dei Briganti: è una rievocazione in forma di rappresentazione teatrale, itinerante e all’aria aperta, della borbonica guerra per bande. Si basa su fatti realmente accaduti, con un pizzico di creatività da copione, che scriviamo noi – racconta Maria Antonietta Salamida – . Poco più di un chilometro di percorso: novanta attori, tra gli otto e i dieci per scena, ciascuna da circa otto minuti».

Per l’edizione 2025, ad Alberobello, la compagnia porterà in scena uno spettacolo dedicato alla figura delle donne nel brigantaggio, personalità romanzate ma determinanti sul carattere dei briganti. A Vernasca, invece, in nove si esibiranno con qualche scenetta teatrale in piazza Vittoria, all’arrivo della camminata lunga 8 km.

Quattro tappe tra cartomanti e spettacoli di fuoco

La Notte dei Briganti, la camminata al chiaro di lunga, è sulla bocca di tutti: si parte alle 21 dal borgo di Vigoleno, dove la festa inizia alle 19, tra musica e stand gastronomici. «Quattro tappe lungo il percorso, tra cartomanti e spettacoli di fuoco: sulla collina “Poggio del Corno”, hot dog con i ragazzi del “Grip Hike Club”, all’Agriturismo Villa Baroni e all’Agriturismo Cergallina», spiega Martina Mariani, presidentessa de “La Notte dei Briganti”.

All’arrivo a Vernasca, la festa continua quest’anno in piazza Vittoria, con cibo, bevande, djset di Gianni Fuso Nerini e un tributo agli 883 con 833 Mania. Ad ogni edizione corrisponde un motto: per il 2025 è “L’incantesimo del Poggio”.