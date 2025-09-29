Sabato Libertà apre le porte agli abbonati vecchi e nuovi

È in programma sabato 4 ottobre, dalle 9.30 alle 13, la prima "Giornata dell'Abbonato” dedicata agli abbonati iscritti al Libertà Club. Una mattina di apertura straordinaria durante cui i partecipanti potranno prendere parte a tour guidati del museo della stampa e di alcuni spazi della sede del quotidiano mai aperti al pubblico prima d'ora come le rotative e gli studi televisivi di Telelibertà. E a seguire è previsto un aperitivo con la redazione, durante cui gli abbonati potranno incontrare i giornalisti e parlare con il direttore Gian Luca Rocco.

Il museo

Ospitato nelle sale della vecchia tipografia del quotidiano, il Museo della stampa è intitolato a Marcello Prati, che insieme al fratello Ernesto si occupò della ricostruzione del giornale dopo la seconda guerra mondiale. L'apertura del museo nel 2003 è stata voluta dall'ex presidente del gruppo Editoriale Donatella Ronconi, scomparsa lo scorso gennaio, e dalla figlia Enrica Prati, con l'obiettivo di far rivivere la vecchia tipografia. Durante i tour guidati vengono mostrati i procedimenti e le macchine con cui si producevano i quotidiani prima del passaggio all'automazione computerizzata. Le vecchie Linotype (prime macchine per la composizione tipografica meccanica) sono state restaurate e rimesse in funzione. Per far rivivere le emozioni del passato, sono esposti anche i caratteri di stampa di piombo e di legno, i vecchi attrezzi da lavoro dei tipografi, cliché di zinco, rame e gomma, due macchine da stampa Duplex e due macchine da stampa in piano. Macchine e materiali che nel 1986 hanno lasciato il posto al computer, ma che oggi rivivono per mostrare alle nuove generazioni il mestiere del tipografo nel secolo scorso. Oltre all'attività didattica, il museo promuove mostre, concerti e presentazioni di libri.

Il Museo della Stampa al pianterreno della sede di Libertà in via Benedettine 68

Come partecipare

Ogni abbonato può portare con sé un accompagnatore. Coloro che hanno attivo un abbonamento annuale a Libertà e fanno parte del Libertà Club possono inviare la propria richiesta all'indirizzo [email protected] indicando i dati del titolare dell'abbonamento: Nome e Cognome, indirizzo, numero di telefono, tipologia di abbonamento (es, abbonamento cartaceo o online), e numero di ingressi richiesti (massimo 2 per abbonato), oppure chiamando allo 0523.384811 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30.

Il teatro "Le Rotative" utilizzato soprattutto per convention o eventi musicali

Libertà Club

Basta sottoscrivere un abbonamento annuale alla versione cartacea o digitale di Libertà per avere diritto a entrare a far parte di un universo di vantaggi, esperienze e contenuti dedicati ai nostri lettori più affiatati. Grazie a una tessera identificativa annuale si avrà accesso a sconti speciali riservati da alcuni partner: Musetti, Bulla, Teatro Municipale di Piacenza, Teatro Gioco Vita, Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi, Cantine 4 Valli, Bardini Cioccolato, tra gli altri.