Sabato primo giorno di saldi, negozi aperti assieme alla Fiera

Sabato 4 luglio i commercianti, compresi quelli del centro storico che per la vicinanza sono i più interessati dalla fiera di San’Antonino, terranno aperto tutto il giorno, sia al mattino sia al pomeriggio. La concomitanza con la fiera patronale non frenerà il primo giorno dei saldi estivi che in tutta Italia partono appunto il 4 luglio. E’ questo l’intendimento di quella che viene definita come la maggioranza dei commercianti del centro cittadino. In assenza di linee guida o direttive ufficiali da parte del Comune o delle varie associazioni di categoria - come hanno confermato gli stessi commercianti -, su Libertà di ieri abbiamo riportato le dichiarazioni del rappresentante del comitato Vita in centro, il quale evidenziava come solitamente, pur potendo rimanere aperti, in occasione della fiera patronale diversi negozi abbassano le saracinesche nel pomeriggio per non danneggiare la fiera stessa. Una scelta naturalmente non di tutti e lasciata - ci teneva a precisare - al libero arbitrio. Un pensiero chiaro che poteva lasciar immaginare una partenza ritardata dei saldi estivi. Invece no.

Ieri, dopo un dibattito intenso e a tratti tirato, all’interno delle chat dei commercianti, diversi hanno voluto precisare, anche con telefonate alla redazione, che rimarranno aperti la mattina e il pomeriggio del 4 luglio. «Non possiamo permetterci di chiudere il primo giorno di saldi» evidenziano.