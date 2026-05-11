Sabato scoprire la città diventa un gioco: caccia al tesoro digitale tra chiese e palazzi

Il centro storico di Piacenza si trasformerà in una grande avventura urbana con la prima edizione di “Piacenza Svelata”, il gioco strategico organizzato da Orienteering Piacenza in programma sabato pomeriggio.

L’iniziativa unisce sport, cultura e tecnologia: i partecipanti, divisi in squadre da 2 a 4 persone, dovranno orientarsi tra le vie cittadine utilizzando mappe, spirito di osservazione e una webapp dedicata. La partenza è fissata alle 15 da Palazzo Farnese, con un tempo massimo di tre ore.

Il gioco prende ispirazione dall’orienteering, disciplina in cui bisogna raggiungere punti di controllo scegliendo il percorso migliore. Per l’occasione il centro storico ospiterà oltre 50 tappe nascoste, ciascuna collegata a una chiesa piacentina e a quesiti culturali da risolvere direttamente sul posto.

Prevista una sezione competitiva, con classifica finale, e una modalità ludico-motoria aperta a famiglie e curiosi.

«Vogliamo far conoscere uno sport ancora poco noto e proporre una sorta di caccia al tesoro 2.0» spiega Marco Guglielmetti di Orienteering Piacenza. L’evento, selezionato dal bando Piacenza 2030 – Giovane città futura, è organizzato da un team di giovani volontari ed è già quasi sold out. In caso di maltempo sarà rinviato al 17 maggio.