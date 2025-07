Saldi al via, primo bilancio positivo

Partiti anche a Piacenza i saldi estivi e il bilancio è subito più che positivo. I piacentini hanno approfittato fin dalle prime ore dei forti sconti dei commercianti, arrivati in alcuni casi anche al 60%, occasioni che servono per trovare gli articoli estivi giusti in vista delle vacanze. “Siamo entusiasti, l'inizio è stato positivo - ha detto Giovanni Berti di Mode Piacenza - a differenza di altri anni c'è stato più afflusso”. “Fortunatamente stanno andando molto bene - ha aggiunto Filippo Bulla di Bulla Sport - dipendiamo dal tempo ma la temperatura mite di stamattina ha sicuramente favorito.

Questo è il momento delle vacanze e si cerca il costume, il bermuda, la camicia leggera e poi visto il caldo delle ultime settimane vanno capi leggeri”. Non convince invece la data d'inizio dei saldi, querelle che dura ormai da anni e anche quest'anno sarebbe stato meglio partire a fine mese. “Che i saldi inizino troppo presto è un dato di fatto da anni - ha evidenziato Alessandra Favari di Favari-Pirola - bisognerebbe regolamentare in maniera differente perché se devono essere di fine stagione il 4 luglio non è la fine dell'estate, capisco anche che dobbiamo combattere con i centri commerciali quindi o tutti abbiamo le stesse armi oppure diventa una battaglia tra poveri”.