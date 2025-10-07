San Lorenzo, il Demanio apre una strada: cessione al Comune

Si è aperta inaspettatamente una strada non considerata finora ma accolta con molto favore per San Lorenzo: la cessione a titolo gratuito della ex chiesa di via del Consiglio al Comune di Piacenza secondo la legge sul federalismo demaniale che ha già permesso alla città di entrare in possesso di Palazzo Farnese e dell’ex Laboratorio Pontieri.

E’ stato Cristian Torretta, direttore regionale del Demanio, a prospettare questa via nel corso dell’incontro in Fondazione di Piacenza e Vigevano con Roberto Reggi, presidente della Fondazione stessa, Alessandro Miglioli, presidente della Fondazione Donatella Ronconi-Enrica Prati, Massimo Trespidi, presidente del Conservatorio Nicolini, al quale si è aggiunto don Giuseppe Basini (Diocesi Piacenza Bobbio).

Una “cordata” mossa dalla volontà di valorizzare il bene «indipendentemente dalle vicissitudini degli ultimi anni. E dal Demanio abbiamo ricevuto una proposta ancor più accattivante e significativa di quanto si immaginava» spiega Reggi a margine della riunione giudicata «molto produttiva». Ci si interrogava infatti sullo scadere della concessione alla società Rest srl andata in fallimento e a come recuperare il bene.