Addio al ciclista Francesco Maserati di San Nicolò, una vita in sella e tante vittorie
Aveva 84 anni e aveva corso vari anni tra i Dilettanti come altri suoi fratelli. Una passione trasmessa al figlio e ai nipoti
Redazione Online
|3 ore fa
Il vittorioso arrivo di Francesco Maserati nel trofeo Ferrari di Gossolengo nel 1961
Il mondo del ciclismo piacentino piange Francesco Maserati, scomparso all’età di 84 anni. Nato a San Nicolò, iniziò a gareggiare seguendo le orme dei fratelli maggiori - ottimi Dilettanti - Piero, Luigi (che poi arrivò al professionismo) e Vittorio.
Pur essendo il più veloce tra i fratelli, Francesco era sostanzialmente un passista che grazie al suo notevole spunto, sapeva imporsi anche al culmine di competizioni impegnative. Tanti sono i suoi successi conquistati da Dilettante dal 1961 al 1967. La sua vittoria più bella arrivò nel 1966 nel classico Trofeo Bertuzzi di Piacenza, quando anticipò astutamente la volata.
Continuò poi a pedalare tra i cicloamatori, spesso insieme ai fratelli Piero, Luigi, Vittorio e Giulio. Un amore per le due ruote trasmesso al figlio Alessandro, impegnato tra i Professionisti tra il 2004 e il 2010. Da qualche tempo seguiva i primi passi nell'agonismo dei nipoti.
_Graziano Zilli
_Graziano Zilli