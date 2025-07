Sant’Antonino, il calendario delle celebrazioni

Piacenza si prepara alle celebrazioni del 4 luglio per la festa di Sant’Antonino, Patrono di città e diocesi. Ecco il calendario delle celebrazioni.

Giovedì 3 luglio serata a più voci

Giovedì 3 luglio alle ore 20.45 nella Sala dei Teatini, in via Scalabrini 9 è in programma l’incontro-dialogo con alcuni testimoni della nostra città sul tema “L’amore non avrà mai fine”.

Moderata dalla giornalista Barbara Sartori, la serata, realizzata in collaborazione con il Comune e il settimanale Il Nuovo Giornale, è arricchita da intermezzi musicali a cura di Elisa Del Corso (voce) e Lorenzo Geroldi (pianoforte) dei Lucky Fella.

Padre Nicola Albanesi, superiore del Collegio Alberoni e teologo, ripercorrerà gli aspetti dell’esperienza di San Vincenzo de’ Paoli che più stimolano la nostra società e la nostra Chiesa. Seguiranno alcune brevi testimonianze: il cappellano della casa circondariale delle Novate don Adamo Affri; la responsabile della Pastorale diocesana per la salute Itala Orlando; la famiglia di Davide Cantarelli e Alessandra Turetta, “nata” alla Casa della Carità; Alessandro Repetti, capo scout della parrocchia di Sant’Antonino, che con il suo gruppo ha promosso un momento di condivisione tra parrocchiani ed ospiti della Mensa della Fraternità di via San Vincenzo.

Il programma del 4 luglio

Ore 7: Lodi mattutine, benedizione della lavanda e colazione comunitaria.

Ore 8 e ore 9: messe.

Ore 10: Concerto della Banda Ponchielli. Mentre si anima la tradizionale Fiera di Sant’Antonino, la Banda Ponchielli riempie le strade di musica, partendo da piazzale Genova fino a piazza Sant’Antonino.

Ore 10.45: accoglienza delle autorità in piazza Sant’Antonino.

Ore 11: messa presieduta dal vescovo mons. Adriano Cevolotto. Durante la liturgia, avverranno l’offerta, da parte della sindaca Katia Tarasconi, del cero in onore del Patrono, simbolo di unità della cittadinanza, e la consegna dell’onorificenza “Antonino d’Oro 2025” alla Congregazione della Missione nei 400 anni della sua fondazione.

Alla celebrazione saranno presenti le autorità civili e militari i rappresentanti delle diverse religioni e confessioni cristiane presenti a Piacenza, segno del comune impegno nel costruire la pace; sarà anche questa un’occasione per ricordare l’impegno ecumenico svolto dal Collegio Alberoni grazie in particolare all’opera di padre Giuseppe Testa (1940-2023).

La messa sarà trasmessa in diretta web sul sito della diocesi www.diocesipiacenzabobbio.org e sul canale YouTube PiacenzaDiocesiTv.

Ore 18: messa in memoria del beato don Giuseppe Beotti, di don Giuseppe Borea e dei sacerdoti martiri della fede e della Resistenza.

Le altre iniziative del 4 luglio

Chiostro della basilica di Sant’Antonino e Portico del Paradiso della basilica di Sant’Antonino: “I primi Giubilei e la Piacenza del Trecento”, mostra a cura di Giacomo Nicelli, Anna Riva e Patrizia Vezzosi. Attraverso le carte dell’Archivio capitolare si ripercorre la costruzione del Portico del Paradiso nella Piacenza medievale in occasione del Giubileo del 1350. Visite guidate alle ore 16, 17 e 21. Come tradizione, nell’arco della giornata, sarà possibile aderire all’iniziativa “Il Profumo della Solidarietà” acquistando un mazzo di lavanda a favore della missione in Burundi di padre Luigino Vitella.

Piazza Cavalli, ore 21: Piacenza nel cuore, rassegna della canzone dialettale piacentina con Marilena Massarini.

Oratorio Santa Maria in Cortina, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 22: apertura a cura dei volontari del Touring Club Italiano.