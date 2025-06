Sbanda con lo scooter e finisce a terra, gravissimo un 18enne in via Tramello

Sono gravissime le condizioni di un 18enne che è finito a terra mentre percorreva via Tramello a Piacenza con lo scooter. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di venerdì 6 giugno. Secondo una prima ricostruzione il giovane avrebbe urtato un albero, che lo ha fatto sbandare cadendo rovinosamente sull'asfalto e finendo contro un'auto in sosta.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno portato il giovane al pronto soccorso del Guglielmo da Saliceto. Per consentire le operazioni di soccorso la strada è stata temporaneamente chiusa. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia locale.