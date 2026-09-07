Piacenza, è caccia agli affari: lo Sbaracco batte anche il gran caldo. Sconti fino al 70%

Il caldo non ha fermato lo shopping nel centro di Piacenza, dove lo Sbaracco ha richiamato numerosi visitatori tra bancarelle, occasioni e sconti fino al 70%. L'appuntamento, tornato nella prima domenica di settembre, ha trasformato le vie del centro in un mercato a cielo aperto.

Dalla mattina al tardo pomeriggio i commercianti hanno esposto la merce all'esterno dei negozi, proponendo soprattutto abbigliamento, scarpe e libri, con alcuni capi venduti anche a 3 euro. Soddisfatti gli esercenti: «Abbiamo confermato più o meno il successo dello scorso anno. Per noi è anche l'occasione di terminare la vendita della produzione estiva e iniziare a proporre quella invernale».

Positivo anche il giudizio dei clienti, che hanno approfittato delle offerte nonostante le alte temperature. «Con gli aumenti delle altre spese, eventi come questo sono una bella occasione per risparmiare, soprattutto per le famiglie numerose».