Scacco alla banda di furti acrobatici su tir: 13 arresti

Uno dei due covi della banda dei surfisti dei tir era nel polo logistico di Piacenza. È anche lì, in un immobile usato come base per smistare la merce rubata, che all’alba di ieri la polizia stradale ha chiuso il cerchio sull’operazione “RedWolf”, arrestando tredici cittadini stranieri, ritenuti parte di un’organizzazione specializzata in furti di merce da autocarri in movimento sulle autostrade italiane. Un secondo covo è stato individuato in provincia di Pavia. I blitz sono scattati in contemporanea, dopo una notte di pedinamenti.

L’indagine era partita da un episodio avvenuto mesi fa sull’A21, dove un autoarticolato in marcia era stato preso di mira con la tecnica del “furto acrobatico”, il cosiddetto surfing: un veicolo si affianca al semirimorchio in corsa, un complice pratica un’apertura nel portellone posteriore e si introduce nel vano di carico per prelevare la merce. Una modalità che, oltre al danno economico, mette a serio rischio la sicurezza in autostrada. Nella serata prima degli arresti, gli investigatori hanno seguito lungo l’A21 un convoglio di veicoli riconducibili all’organizzazione, individuando anche un mezzo pesante appena depredato. Il monitoraggio ha portato alla localizzazione dei due immobili usati come basi, una delle quali era a Piacenza.

Le indagini, sono state condotte dalla squadra di polizia giudiziaria del compartimento polizia stradale Emilia-Romagna, con il supporto delle squadre della sezione polstrada di Pavia e delle sottosezioni autostradali di Modena Nord e Forlì A14. Nelle perquisizioni è stato recuperato l’intero carico sottratto, beni di lusso per circa 700 mila euro, poi restituito ai proprietari. Sequestrati tutti i veicoli usati dalla banda. Un quattordicesimo soggetto è stato denunciato in libertà per ricettazione, per aver messo a disposizione un locale usato come deposito.

I 13 arrestati sono stati trasferiti in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per accertare altre responsabilità e il coinvolgimento del gruppo in altri episodi in tutta Italia.