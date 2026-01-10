Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Scaffali più vuoti, timori per i "Sigma". «Licenze in cessione»

I sindacati unitari di categoria torneranno ad incontrare la proprietà. Preoccupazione per una sessantina di lavoratori

Patrizia Soffientini
Patrizia Soffientini
|59 minuti fa
Scaffali più vuoti, timori per i "Sigma". «Licenze in cessione»
1 MIN DI LETTURA
La media e grande distribuzione alimentare rivela una nuova vulnerabilità su Piacenza e riguarda il marchio Sigma. Sale la preoccupazione dei sindacati di categoria, allertati dai lavoratori che nel periodo festivo hanno visto anche scaffali non pieni, alcuni semi-vuoti, per esempio su uova e pasta fresca, dolciumi vicino alle casse, latte.
Il sindacato unitario con le categorie Cgil, Cisl e Uil del terziario, a giorni incontrerà i referenti piacentini per capire lo scenario che si profila per alcune decine di lavoratori - tra i 50 e i 60 - dopo che sono state messe in vendita le licenze commerciale, a quanto viene riferito, dei punti vendita. Sul punto abbiamo contattato il referente delle risorse umane per avere conferma o smentita.
Sigma ha un supermercato a Piacenza nel centro commerciale BorgoFaxall, un altro in via Farnesiana sempre in città, mentre in viale Dante è presente con il marcio Ecu Economy, e un altro punto vendita è a Castelsangiovanni al centro Le Cupole.
Non è il primo caso Sigma segue a ruota il caso Crai (chiusure di Castelvetro e di Cortemaggiore in attesa di nuove gestioni)) di cui Libertà ha riferito e che conferma una generale contrazione nella vendita di generi alimentari con l’avanzare dei discount, infatti è proprio Ecu a non essere toccato dalla prevista cessione delle licenze di vendita. A breve è in agenda un nuovo incontro dopo l’ultimo di dicembre, in periodo prefestivo. 
Leggi tutto
Scaffali vuoti soffientini
Scaffali vuoti soffientini
Scaffali vuoti soffientini
Scaffali vuoti soffientini
Scaffali vuoti soffientini
Scaffali vuoti soffientini
Scaffali vuoti soffientini
Scaffali vuoti soffientini
Scaffali vuoti soffientini

Gli articoli più letti della settimana