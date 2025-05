Scandagliati telefono e computer del primario arrestato

Le indagini sul caso che ha scosso l’ambiente sanitario piacentino stanno per entrare nella fase conclusiva. È attesa entro circa un mese la chiusura dell’inchiesta a carico dell’ex primario di Radiologia dell’ospedale di Piacenza, Emanuele Micheletti, arrestato con le accuse di violenza sessuale e atti persecutori.

Gli inquirenti della squadra mobile sono al lavoro per analizzare tutto il materiale informatico sequestrato: un telefono cellulare e due computer, uno personale e uno professionale. Elementi ritenuti fondamentali per ricostruire dinamiche, contatti e abitudini che possano far luce sull’organizzazione interna del cosiddetto “sistema Micheletti”.

Un sistema che, secondo quanto sta emergendo, sarebbe andato avanti per oltre 15 anni, e che oggi vede coinvolte diverse donne – in prevalenza dipendenti o ex dipendenti del reparto – che hanno deciso di sporgere denuncia. Altre possibili vittime, secondo quanto riferiscono fonti investigative, non avrebbero ancora trovato il coraggio di formalizzare le accuse, probabilmente per timore, vergogna o per il timore di ripercussioni personali o professionali.

Al centro dell’inchiesta, oltre ai singoli episodi, c’è l’intento di chiarire con esattezza le modalità con cui le presunte vittime venivano convocate e coinvolte. Non si tratterebbe, secondo gli investigatori, di episodi isolati, ma di comportamenti sistematici, reiterati nel tempo e gestiti secondo una logica precisa.