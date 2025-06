Scarpioni ha ricevuto il Bisturi d'oro: «Dialisi più umana e vicina al paziente»

Al dottor Roberto Scarpioni, nefrologo e direttore dell’unità di nefrologia e dialisi di Piacenza, è stato assegnato il 51° Bisturi d’oro dal comitato Pro Bisturi di Mareto, per il suo impegno nella ricerca, l’umanità verso i pazienti e l’esempio dato ai colleghi. Il premio gli è stato consegnato nella chiesa di Mareto dall’orafo Giulio Manfredi.

«Per il suo costante impegno nello studio e nella ricerca - è stata la motivazione - per l’attività clinica svolta a favore di suoi pazienti con grande competenza ed umanità; per la sua capacità di collaborare con tutti i colleghi e di rappresentare un esempio per quelli più giovani. Grazie di cuore per aver contribuito a migliorare la qualità della nostra vita».

Don Claudio Carbeni ha ricordato l’importanza della «sanità bella», che cura con scienza e relazioni umane. Scarpioni ha ricevuto elogi anche da Loredana Scalambra, già caposala del suo reparto, ed è stato sottolineato come il medico premiato assegni attenzione alla dialisi a domicilio e dell’umanizzazione delle cure.

Il reparto segue ogni anno 500 pazienti, 200 in dialisi e 35 a casa. «A Piacenza offriamo cure al livello dei migliori centri del mondo», ha detto il nefrologo premiato. Emozionato, ha ringraziato la famiglia e i colleghi. «Si tratta di un riconoscimento - ha detto - al lavoro di tutti i giorni con 10 medici e un centinaio di infermieri e ausiliari».