Schianto contro una barriera in A1, grave un ragazzo di 21 anni

Grave incidente nella serata di oggi sull'Autostrada del Sole. Un 21enne è rimasto seriamente ferito dopo essersi schiantato con il proprio veicolo contro una barriera lungo l'A1, nel territorio di Guardamiglio, all'altezza del chilometro 47.

L'allarme è scattato intorno alle 21.30. La centrale operativa di Areu ha inviato sul posto un'auto infermieristica e un'ambulanza della Croce Casalese, che hanno prestato le prime cure al giovane prima del trasferimento in ospedale. Le sue condizioni sono state giudicate gravi.

Per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell'incidente è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale, che sta accertando le cause dello schianto.