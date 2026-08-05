Schianto contro una barriera in A1, grave un ragazzo di 21 anni
L'incidente alle 21.30 nel territorio di Guardamiglio. Il giovane soccorso da ambulanza e auto infermieristica
Redazione Online
|1 ora fa
Grave incidente nella serata di oggi sull'Autostrada del Sole. Un 21enne è rimasto seriamente ferito dopo essersi schiantato con il proprio veicolo contro una barriera lungo l'A1, nel territorio di Guardamiglio, all'altezza del chilometro 47.
L'allarme è scattato intorno alle 21.30. La centrale operativa di Areu ha inviato sul posto un'auto infermieristica e un'ambulanza della Croce Casalese, che hanno prestato le prime cure al giovane prima del trasferimento in ospedale. Le sue condizioni sono state giudicate gravi.
Per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell'incidente è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale, che sta accertando le cause dello schianto.