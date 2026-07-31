Schianto sull'A1 a Fiorenzuola: perde la vita un 53enne di Salsomaggiore

Si chiamava Simone Biasoli, aveva 53 anni ed era residente a Salsomaggiore Terme l'automobilista morto nella mattinata di ieri in un drammatico incidente avvenuto sull'Autostrada A1, all'altezza di Fiorenzuola, in direzione Milano.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia stradale, l'auto condotta dall'uomo si è violentemente schiantata contro un mezzo pesante al chilometro 75, rimanendo incastrata sotto il camion. L'impatto è stato devastante e i soccorritori del 118, intervenuti insieme ai vigili del fuoco e alla Polizia stradale, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

L'incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione, con lunghe code e rallentamenti lungo il tratto interessato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Biasoli, nato a Parma nel 1973, lavorava come fresatore ed era molto conosciuto a Salsomaggiore anche per il suo impegno nel volontariato, in particolare nella Pubblica assistenza e nel circolo di Grotta di Pellegrino Parmense. Lascia i genitori, due figli e un fratello.