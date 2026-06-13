Schianto tra auto e scooter in via Cella: seriamente ferito un 52enne

Un uomo di 52 anni è rimasto seriamente ferito in un incidente stradale avvenuto questa mattina, poco dopo le 8.30, all'incrocio tra via Cella e via Campesio, a Piacenza.

Per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrati un'auto e uno scooter. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, sbalzato a terra nell'impatto e soccorso in pochi minuti dai sanitari del 118.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza con ambulanza e personale sanitario che, dopo le prime cure, hanno disposto il trasferimento del ferito in ospedale. Le sue condizioni sono state giudicate serie, ma fortunatamente non risulta in pericolo di vita.

Oltre ai soccorritori sono intervenute anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità.

La circolazione in via Pietro Cella è stata interrotta e il traffico deviato durante le operazioni di soccorso e i rilievi, con inevitabili disagi per gli automobilisti in transito lungo uno degli incroci più trafficati della periferia cittadina. La circolazione è tornata regolare verso le 11.