Schianto tra auto e Tir sull'A21 a Piacenza: due morti carbonizzati

Gravissimo incidente stradale in A21 tra il casello di Piacenza Ovest e quello di Piacenza Sud. In seguito ad un scontro tra un'auto e un Tir hanno preso fuoco il semirimorchio e la vettura. Morti nel rogo i due occupanti dell'auto, illeso ma sotto shock l'autista del mezzo pesante.

L'incidente è avvenuto al chilometro 159 sulla corsia in direzione di Cremona. Da quanto si è appreso, sarebbe stata l'auto a scontrarsi contro il Tir, che trasportava serramenti, fermo in sosta in una piazzuola di emergenza. Sul posto i Vigili del fuoco di Piacenza con un'autopompa, un'autobotte e un'autogru, la Polstrada di Alessandria Ovest, l'ambulanza della Croce Rossa e un'auto medica del 118. La vettura aveva installata una bombola a gpl e questo ha reso l'intervento più complesso. Il traffico ha subito notevoli rallentamenti. La targa dell'auto è stata resa illeggibile dal fuoco e l'identificazione delle vittime nel pomeriggio era ancora in corso.