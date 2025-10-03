Sciame di vespe attacca un gruppo di bimbi a Montecucco

Uno sciame di vespe e in mezzo un gruppo bambini. Sono stati attimi convulsi al parco Montecucco, dove poco prima delle 11 una scolaresca classe 2014 è stata attaccata dai pericolosi insetti. Immediati i soccorsi del sistema 118, che ha attivato tutti i mezzi necessari: auto medica, auto infermieristica, elisoccorso da Parma poi rientrato, mezzi base Anpas e Croce Rossa. La polizia locale, dopo valutazione, ha deciso di non chiudere il parco.

Due dei bambini sono stati portati in pronto soccorso, pare però più per lo spavento che per le conseguenze delle punture.

I piccoli testimoni spiegano così l'accaduto: «Stavamo giocando, quando, forse con un bastone, qualcuno deve avere colpito un alveare. Gli insetti erano tantissimi e non si staccavano, uno di noi ha sette punture».



