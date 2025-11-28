Sciopero nazionale dei giornalisti, la redazione di Libertà aderisce

SCIOPERO NAZIONALE DEI GIORNALISTI, LA REDAZIONE DI LIBERTA' ADERISCE. ECCO LE MODALITA'

L’assemblea di redazione dei giornalisti di Editoriale Libertà aderisce allo sciopero di un giorno, oggi venerdì 28 novembre 2025, proclamato dalla Federazione nazionale della stampa per il rinnovo del contratto scaduto nel 2016. Dopo dieci anni di mancati adeguamenti, i giornalisti hanno diritto a un giusto compenso e al recupero del potere di acquisto perso. Dal loro contratto e dalle loro tutele sindacali dipende un’informazione libera, autonoma e autorevole nei confronti dei cittadini.

Per questi motivi il quotidiano Libertà non sarà in edicola domani sabato 29 novembre, il sito internet oggi non sarà aggiornato e il telegiornale di Telelibertà, sempre oggi, andrà in onda in forma ridotta senza immagini e servizi filmati.

LE RAGIONI DELLO SCIOPERO (comunicato della Federazione nazionale della stampa)

Oggi le giornaliste e i giornalisti italiani sono in sciopero. Scioperiamo perché il nostro contratto di lavoro è scaduto da 10 anni e soprattutto perché riteniamo che il giornalismo, presidio fondamentale per la vita democratica del Paese, non abbia avuto la necessaria attenzione da parte degli editori della Fieg: molti tagli e pochi investimenti, nonostante le milionarie sovvenzioni pubbliche.

In oltre 10 anni la riduzione degli organici delle redazioni e la riduzione delle retribuzioni dei giornalisti attraverso stati di crisi, licenziamenti, prepensionamenti e il blocco del contratto hanno avuto fortissime ripercussioni sul pluralismo e sul diritto dei cittadini ad essere informati. In questi 10 anni i giornalisti dipendenti sono diminuiti, ma è aumentato a dismisura lo sfruttamento di collaboratori e precari: pagati pochi euro a notizia, senza alcun diritto e senza futuro.

In questi 10 anni il potere di acquisto degli stipendi dei giornalisti è stato eroso dall’inflazione, quasi del 20% secondo Istat: per questo chiediamo un aumento che sia in linea con quelli degli altri contratti collettivi. Gli editori hanno proposto un aumento irrisorio e chiesto di tagliare ulteriormente il salario dei neo assunti, aggravando così in modo irricevibile la divisione generazionale nelle redazioni.

Non ne facciamo una battaglia corporativa. Pensiamo che un’informazione davvero libera e plurale, che sia controllo democratico, abbia bisogno di giornalisti autorevoli e indipendenti, che non siano economicamente ricattabili.

Chiediamo un contratto nuovo, che tuteli i diritti e che guardi all’informazione con le nuove professioni digitali, regolando l’uso dell’Intelligenza Artificiale e ottenendo l’equo compenso per i contenuti ceduti al web.

Vogliamo spingere gli editori a guardare al futuro senza continuare a tagliare il presente. Se davvero la Fieg tiene all’informazione professionale deve investire sulla tecnologia e sui giovani che non possono diventare manovalanza intellettuale a basso costo.

Lo deve a noi giornalisti, ma soprattutto lo deve ai cittadini tutelati dall’articolo 21 della Costituzione.