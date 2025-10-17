Scomparso un 70enne, ricerche in riva al Po vicino a Castel San Giovanni

Sono in corso le ricerche di un settantenne scomparso in riva in territorio di Arena Po (Pavia), poco lontano dal confine con Castel San Giovanni. L'uomo, Franco Guarnaschelli, 70 anni, di San Cipriano Po, non dà più sue notizie dalla serata di martedì 14 ottobre e la sua auto è stata successivamente ritrovata nella frazione di Ripaldina, poco lontano dal santuario di Fontanasanta.

Da giovedì 16 ottobre è stato predisposto il punto base delle operazioni in uno spiazzo in riva al Po in località Parpanese. Le ricerche, partite dal territorio Pavese - vedono mobilitati protezione civile, vigili del fuoco e carabinieri - sono state sospese nella serata di ieri per riprendere stamattina. Si sta battendo tutta la zona rivierasca del fiume al confine tra le province di Pavia e Piacenza e si avvalgono anche dell'impiego di gommoni, droni ed elicotteri.