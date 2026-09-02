Scontro tra auto a Ponte Trebbia vicino a San Nicolò, due feriti

Incidente nel pomeriggio di ieri nella zona di Ponte Trebbia, in territorio comunale di Calendasco ma poco lontano dall'abitato di San Nicolò. Due automobilisti - un uomo di 36 anni e una donna di 35 - sono rimasti feriti, fortunatamente in modo lieve.

Lo scontro è avvenuto intorno alle 14. Subito dopo l’allarme sul posto sono intervenuti un equipaggio della Croce Rossa di Rottofreno e l’automedica del 118, che hanno prestato le prime cure alla persona coinvolta.

A Ponte Trebbia è arrivata anche una squadra dei vigili del fuoco, impegnata nella messa in sicurezza dei veicoli coinvolti nell’incidente.

Il ferito è stato assistito dal personale sanitario: le sue condizioni non sono risultate gravi. Restano da chiarire le cause e l’esatta dinamica dello scontro, sulla quale saranno effettuati gli accertamenti del caso.