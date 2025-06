Scontro alla Colombarola di Borgonovo, tre feriti

Scontro fra due auto alla Colombarola di Borgonovo. È accaduto nel tardo pomeriggio. Il bilancio dell'incidente è di tre persone ferite; fortunatamente, nessuna di loro ha riportato lesioni gravi. La dinamica dell'incidente non è ancora del tutto chiara ed è al vaglio delle forze dell'ordine, giunte sul posto per ricostruire con precisione quanto accaduto. Sul luogo dello scontro sono intervenute anche un'ambulanza della Pubblica Assistenza Valtidone e un'automedica. Il personale infermieristico ha prestato le prime cure alle persone rimaste contuse nell'incidente, che sono poi state trasportate al pronto soccorso per ulteriori accertamenti.