Scontro fra tre auto, quattro persone in ospedale

Tre veicoli coinvolti e quattro persone ferite, due delle quali trasportate in ospedale per sospette fratture multiple: è il bilancio dell’incidente avvenuto intorno alle 14.20 lungo la provinciale 4, nel territorio di Alseno.

Secondo i primi accertamenti dei carabinieri della Radiomobile di Fiorenzuola, una Audi A3, condotta da un trentaquatrenne e con a bordo un diciannovenne, avrebbe tamponato una Fiat Doblò che procedeva nella stessa direzione. Sul Doblò viaggiavano un uomo di 54 anni e una donna quarantatreenne.

Dopo il tamponamento, l’Audi avrebbe invaso la corsia opposta, andando a scontrarsi frontalmente con una Ford Focus condotta da una donna di 46 anni. I due occupanti del Doblò hanno riportato ferite di lieve entità. Il conducente dell’Audi è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Piacenza, mentre la conducente della Ford è stata trasferita con l’elisoccorso all’ospedale di Parma. Per entrambi si sospettano fratture multiple, in attesa degli accertamenti sanitari.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli. I carabinieri del Radiomobile di Fiorenzuola hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.