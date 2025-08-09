Scontro tra auto e furgone, guidatore ubriaco: patente ritirata

Nella serata di venerdì 8 agosto, intorno alle 19.30, due pattuglie della polizia locale di Piacenza hanno effettuato i rilievi di un incidente stradale - lo scontro frontale tra un’auto e un furgone - avvenuto in via Colombo. Nel corso degli accertamenti, è emerso che uno dei due conducenti, un 50enne piacentino al volante dell'auto, guidava con un tasso alcolemico, pari a 1,5 g per litro di sangue, tre volte superiore al massimo consentito.

Di qui il ritiro della patente, unitamente alla decurtazione di 10 punti; se confermata la condanna, si procederà con la revoca. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo mentre il conducente - da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile – è stato deferito all'autorità giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza.