Scontro tra tre auto a Carpaneto, ferito un 67enne

Momenti di apprensione nel pomeriggio in via Rossi, dove tre veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente stradale che ha causato il ferimento di un uomo.

Lo scontro, avvenuto lungo una delle principali arterie del paese, ha coinvolto una Fiat Panda, una Jeep Renegade e una Lancia Thema. Ad avere la peggio è stato il conducente della Panda, un 67enne residente a Carpaneto, soccorso dai sanitari del 118 e successivamente trasportato all'ospedale di Fiorenzuola per accertamenti.

Fortunatamente le conseguenze dell'incidente non sarebbero gravi, ma l'impatto ha richiesto l'intervento dei soccorritori e delle forze dell'ordine.

La dinamica al vaglio

Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia locale Valnure Valchero, che hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Traffico rallentato

L'incidente ha provocato anche alcuni disagi alla circolazione. I veicoli coinvolti, infatti, occupavano parzialmente la carreggiata, rendendo necessario l'intervento degli agenti per regolare il traffico e consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi.

Una volta completati i rilievi e liberata la sede stradale, la situazione è tornata gradualmente alla normalità.