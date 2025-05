Scoppia il caldo: picchi di 30 gradi e rive del Trebbia affollate

Scoppia il caldo, con picchi fino di trenta gradi, e il Trebbia si popola. E' successo soprattutto a partire giovedì 1° maggio e si prosegue per il weekend "lungo".

Bagnanti che hanno preso d'assalto una spiaggia del Trebbia nei pressi di Bobbio

Super lavoro per le guardie ambientali di Audax Trebiam Custodit, che perlustrano le rive del fiume soprattutto per aiutare e orientare i tanti turisti che si sono riversati in cerca di un riparo dalla calura e nella speranza di un po’ di tintarella. Ma anche per controllare che tutto si svolga nel rispetto dell'ambiente. Se giovedì, 1° maggio, tutto è filato più o meno liscio, il giorno seguente, venerdì, c’è chi invece chi è stato trovato a tagliare addirittura la legna per accendere i fuochi a terra e fare grigliate. «Sarà tolleranza zero», annunciano le guardie ambientali.

Le guardie ambientali di Audax Trebiam Custodit annunciano tolleranza zero nel caso di tagli di legna e campeggi non autorizzati

Anche l’area camper di Bobbio si è subito affollata. L’acqua del Trebbia in questi giorni resta però ancora fredda, meglio dunque evitare i tuffi, soprattutto se si è accaldati.