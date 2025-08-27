Scossa di terremoto da 2.5 gradi a Bettola
L'epicentro registrato alle 12.23 ai Negri di Bramaiano
Redazione Online
August 27, 2025|3 ore fa
La localizzazione della scossa dal sito Ingv
Un scossa di terremoto di magnitudo 2.5 gradi è avvenuta a Bettola, con epicentro ai Negri di Bramaiano alle 12.23 del 27 agosto.
I sismografi della sala operativa dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma hanno registrato il movimento a una profondità di 6 chilometri.
Molte le testimonianze che sui social raccontano di pavimenti che hanno tremato, ma per ora non si registrano danni.