Scossa di terremoto da 2.5 gradi a Bettola

L'epicentro registrato alle 12.23 ai Negri di Bramaiano

Redazione Online
August 27, 2025|3 ore fa
La localizzazione della scossa dal sito Ingv
Un scossa di terremoto di magnitudo 2.5 gradi è avvenuta a Bettola, con epicentro ai Negri di Bramaiano alle 12.23 del 27 agosto. 
I sismografi della sala operativa dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma hanno registrato il movimento a una profondità di 6 chilometri.
Molte le testimonianze che sui social raccontano di pavimenti che hanno tremato, ma per ora non si registrano danni.

