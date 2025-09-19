Scuola di Polizia, sede venduta. Locazione bloccata fino al 2029

Fra quattro anni la Scuola degli allievi di Polizia di viale Malta potrebbe trasferirsi altrove, ma non è detto. La sede ha un contratto d’affitto valido fino al 29 dicembre 2029, come informa il Demanio che paga il canone. Poi, tutto dipenderà dalla nuova proprietà, visto che si è conclusa la compravendita a cura di una società specializzata in operazioni immobiliari Bnp Paribas Real Estate, Dipartimento Regionale Markets - che ne ha dato notizia - e ha assistito una Società di Gestione del Risparmio Italiana.

Il precedente proprietario del complesso era un Fondo Fip (Fondo Immobile Pubblico). Il trasferimento dal Fondo ad altra proprietà non comporta conseguenze - sottolinea il Demanio - resta inalterato l’importo dell’affitto. Dunque, nessuna conseguenza immediata, ma dopo? Si troverà «una soluzione alternativa valida» per le esigenze di questi uffici - informa il Demanio - in primis insieme al Comune e al ministero dell’Interno.

Una valorizzazione immobiliare appare una pagina tutta da scrivere.