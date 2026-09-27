Scuola Futura, gli studenti immaginano il Festival del Pensare Contemporaneo 2027

Piazza Cavalli ha ospitato ieri mattina la restituzione finale di Scuola Futura, il progetto dedicato alle scuole nell’ambito del Festival del Pensare Contemporaneo. Dopo quattro giorni di laboratori, studenti arrivati a Piacenza da diverse parti d’Italia sono saliti sul palco per raccontare il lavoro svolto e condividere le idee elaborate.

Tra i sette collettivi coinvolti nei percorsi Thinking e Making e A Scuola di Contemporaneo, tre team sono stati selezionati per presentare proposte e possibili format per il Festival del Pensare Contemporaneo 2027. I ragazzi hanno affrontato temi come visibilità e bisogno di nascondersi, circolazione delle informazioni, gioco e immaginazione.

A complimentarsi con loro sono intervenuti Francesco Brianzi, assessore alle Politiche giovanili, e Maura Gancitano, direttrice filosofica del Festival.

Spazio anche alla restituzione della Scuola Verticale, dedicata ad arrampicata e analisi dei dati. Un applauso finale ha salutato studenti, docenti e mentor, chiudendo quattro intense giornate di confronto.