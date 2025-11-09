Scuola media all'ex Pontieri, "rimandata" fino al 2027

La nuova scuola media del Comune di Piacenza dietro palazzo Farnese può attendere. Il cantiere che sta realizzando l’istituto - collocato alle spalle della mole vignolesca e della caserma pontieri Nicolai - procede a rilento. La scuola - che doveva essere pronta entro dicembre 2025 - vedrà probabilmente gli ultimi e definitivi interventi a giugno 2026. Ma, purtroppo, la coesistenza nella stessa area di altri cantieri in via di partenza - una palestrina del Comune a servizio della medesima struttura, la nuova palestra della Provincia (già finanziata) sull’opposto lato e la necessaria messa in sicurezza di stradelli e fabbricati ex militari presenti nel medesimo perimetro - non consentirà quasi certamente il suo utilizzo per tutto il 2026.

Comune e Provincia stanno lavorando assiduamente a trovare un piano di collaborazione che risponda a tutti i requisiti di sicurezza. Questo cambio di programma nei lavori, confermato da palazzo Mercanti, andrà a impattare sullo schema di avvio dei nuovi Istituti comprensivi di Piacenza (otto, da settembre 2026), che rappresenta la storica riorganizzazione della rete scolastica del Comune di Piacenza mettendo insieme primarie e medie.