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Allarme bomba al Tramello, istituto evacuato

Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri. Esito negativi del sopralluogo

Ermanno Mariani
|1 ora fa
Allarme bomba al Tramello, istituto evacuato
1 MIN DI LETTURA
[13:25, 19/10/2026] Rancati Michele:
Intervento di polizia e carabinieri, verso le 12.30 di lunedì 19 ottobre, al presso scolastico di via Negri a Piacenza per un allarme bomba. L'istituto tecnico per Geometri Alessio Tramello è stato evacuato per precauzione.
Dopo il sopralluogo della polizia non sono stati trovati ordigni.

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