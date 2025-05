Arte e segreti della liuteria, studenti a scuola con il maestro Ottavio Bonomi

Decine di alunni e alunne delle scuole medie di Castelsangiovanni a scuola di liuteria. Grazie ad un maestro d'eccezione, il maestro liutaio Ottavio Bonomi, decine di alunni di seconda media hanno appreso i segreti di un'arte che si tramanda da secoli praticamente sempre uguale a se stessa. Negli spazi del centro culturale di via Mazzini Bonomi, violoncellista direttore dell'Istituto musicale Palestrina, ha allestito un vero e proprio laboratorio di liuteria, per la costruzione di un violino. Al suo interno ha ricreato una bottega con tutti gli arnesi, gli strumenti e materiali come l'abete rosso della Val di Fiemme o l'acero dei Balcani. Gli stessi di cui lui ogni giorno si serve per riparare e costruire strumenti e che come lui sono stati usati dai suoi predecessori, fin dal Settecento. A bambini e bambine il compito di fare un tuffo nel passato e assistere alle varie fasi di lavorazione, per poi provare a verniciare i pezzi meticolosamente lavorati dal liutaio.