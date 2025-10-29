Artigiani di pace, la Caduti sul lavoro apripista in Italia

L’educazione alla pace e alla cittadinanza attiva si fa anche sui banchi di scuola. Ha debuttato mercoledì 29 ottobre l’anno scolastico delle sezioni Rondine del territorio di Piacenza, la prima esperienza in Italia assieme a un’analoga in provincia di Arezzo: la terza C della scuola elementare Caduti sul lavoro (Quarto Circolo, diretto dalla preside Simona Favari) e la prima D del liceo delle Scienze umane del Polo Volta. Da queste due classi è al via un percorso sperimentale triennale fondato sul Metodo Rondine, promosso sul territorio dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano e ideato dal fondatore della Cittadella della Pace di Arezzo Franco Vaccari, che da oltre 30 anni promuove azioni e progetti di respiro internazionale finalizzati alla trasformazione creativa del conflitto e alla costruzione di relazioni significative, che favoriscano sviluppo e pace.