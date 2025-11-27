Auto del futuro, il Politecnico presenta Aida al Volta

Come sarà la mobilità del futuro? Se lo sono chiesti gli studenti del Polo superiore Volta, di Borgonovo in occasione della presentazione di Aida. Un progetto portato avanti da ricercatori del Politecnico di Milano che ai ragazzi e ragazze del Volta hanno illustrato la loro idea di guida autonoma su auto di serie. Auto cioè, a partire da una semplice utilitaria fino a fuoriserie come la splendida Maserati arancione parcheggiata nel cortile della scuola, in grado di muoversi in totale autonomia.

«Tutto questo grazie a sensori, telecamere, dispositivi – hanno spiegato Amanda Piccaluga e Pietro Crovari – in grado di fungere da veri e propri occhi». Il progetto di ricerca del Politecnico è partito da molto prima. «Ci siamo chiesti – hanno spiegato i due ricercatori – come dovrebbe essere l’auto del futuro e la risposta che ci siamo dati è che dovrebbe essere condivisa, elettrica e autonoma».