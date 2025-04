"Camminando fra la città e i suoi fiumi", studenti alla scoperta di Piacenza

Un viaggio alla scoperta delle bellezze di Piacenza e del piacere di ammirarle con una semplice passeggiata. Circa 400 alunni delle classi terze, quarte e quinte del Terzo Circolo Didattico sono stati accolti sul Pubblico Passeggio dai referenti dell'Ufficio Scolastico Territoriale e dai volontari di Fiab Amolabici e Ceas Infoambiente per il progetto educativo "Camminando fra la città e i suoi fiumi", una serie di attività di educazione stradale su percorsi paralleli appositamente attrezzati con segnaletica mobile a uso didattico. I piccoli hanno così scoperto che cosa significano i vari segnali che spesso vedono quando camminano in città, dare la precedenza, lo stop, oppure le strisce pedonali per attraversare la strada, per poi fermarsi per una riflessione sugli elementi del paesaggio urbano osservati durante la camminata e sul ruolo degli alberi in città. Il secondo appuntamento del progetto si terrà a fine maggio, quando i giovani vivranno anche l'esperienza alla scoperta della biodiversità del fiume Po. «Andremo con 300 bambini delle classi terze, quarte e quinte sull'argine del Po – ha spiegato la docente Raffaella Fellegara – per camminare insieme ad altre associazioni come Aipo, Protezione Civile, Progetto Vita e Parco del Trebbia lungo un percorso di circa 5 chilometri per apprezzare e conoscere un altro bellissimo luogo di Piacenza da vivere con una passeggiata».