Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Caro testi, la difesa dei librai «Non siamo noi la causa»

Nicolò Maserati (vice presidente Sil, Confesercenti): anzi, punti vendita vittime, tante chiusure

Simona Segalini
Simona Segalini
|1 ora fa
Caro testi, la difesa dei librai «Non siamo noi la causa»
1 MIN DI LETTURA
«Non siamo noi venditori i responsabili del caro libri». Nicolò Maserati, vice presidente nazionale del Sindacato Italiano Librai (Sil, Confesercenti) prende la parola per rispondere alle accuse contro le librerie e le cartolibrerie di essere responsabili del caro libri, contestazioni sollevate da varie associazioni. Come afferma Maserati, attualmente la categoria sta lottando contro «margini sempre più stretti che stanno portando a una vera e propria moria dei punti vendita».
L’aumento dei prezzi dei libri di testo, di circa il 2% annuo, sarebbe infatti rimasto contenuto perché gli editori hanno compresso i margini riconosciuti ai punti vendita, scesi dal 25% circa all’attuale 9 – 13%. A livello nazionale, tra il 2019 e il 2025, secondo il vice nazionale di Sil, il Paese avrebbe perso quasi ottomila librerie e cartolibrerie, registrando un calo del 23,8% in sei anni. Un dato che parla più delle parole: le librerie non solo non sono colpevoli dell’incremento del costo di libri di testo, ma anzi fungono da argine al rincaro, ha spiegato Maserati.
Leggi tutto

Gli articoli più letti della settimana