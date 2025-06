Carpe Diem, il giornale del Polo Mattei, oggi insieme a Libertà

Oggi insieme a Libertà i lettori potranno sfogliare anche il giornale del Polo Mattei di Fiorenzuola d'Arda. Il Carpe Diem torna sul quotidiano cittadino con 4 pagine ricchissime, dedicate a un tema importante: l'inclusione.

È questo il filo che lega tutti gli articoli della giovane redazione, che ha deciso di trattare l'argomento sotto molto sfaccettature.

Si parla infatti delle tante iniziative messe in campo dalla scuola di Fiorenzuola per far meglio comprendere e accogliere ai ragazzi alcuni tipi di disabilità, ma c'è anche spazio per l'emozionante incontro con lo scrittore Davide Cerullo, originario di Scampia, e una riflessione sul libro di Nico Acampora.

E poi il ricordo delle operaie tessili piacentine, con la proiezione del documentario "Le Malcontente" e l'approfondimento a cura di Simona Brambilla, Chiara Granata, Anastasia Tornabene e Clelia Raboni.