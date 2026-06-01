Dallo scarto a «qualcosa di bello e utile»: la creatività dei bambini

La mostra Scart, che ha mostrato come i rifiuti possano diventare materiale utile per produrre opere d'arte, ha ispirato gli studenti della classe 5a elementare dell'istituto Sant'Eufemia, protagonisti di un'iniziativa decisamente sulla stessa lunghezza d'onda. I piccoli hanno usato materiale di recupero per realizzare abiti, oggetti e accessori: c'è chi ha trasformato del cartone in un costume, chi ha preso cucchiai di plastica per ricavarne una collana, chi una vecchia scatola per farne un pc.

Ieri mattina gli alunni hanno mostrato il frutto della propria immaginazione con una bella sfilata applauditi da famiglie e docenti. «Il progetto nasce da un’idea maturata dopo aver visto insieme ai bambini, lo scorso anno a Palazzo Gotico, la mostra Scart - ha spiegato la referente del progetto, la docente Elisa Molinari - i bambini sono diventati piccoli stilisti, ideando e creando abiti e accessori utilizzando materiali di recupero, trasformando ciò che è “scarto” in qualcosa di bello e utile».