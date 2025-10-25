Dopo il viaggio in Florida il "grazie" del liceo Volta alla cordata di solidarietà

Per i liceali del Volta è stato il momento di dire grazie a chi ha consentito loro di volare in Florida ai campionati internazionali di robotica. In aula magna le ragazze e i ragazzi della squadra di robotica Gens Volta hanno riunito associazioni, imprenditori, privati benefattori, istituzioni locali tra cui la Fondazione Donatella Ronconi – Enrica Prati che hanno finanziato il loro viaggio. Tutti insieme hanno deciso di credere nel sogno dei giovani del liceo Volta e nella loro boa gentile, in grado di ancorare le piccole barche da diporto senza rovinare i fondali marini.

Ad ascoltare il racconto del viaggio un’aula magna gremita dei rappresentanti di tutte le realtà che hanno creduto nel sogno dei ragazzi e ragazze del liceo Volta. «Questi nostri ragazzi – ha detto la preside Simona Favari – hanno saputo interpretare in un contesto internazionale il senso di una comunità locale che ha creduto in loro, decidendo di investire sul loro progetto».